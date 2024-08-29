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Тунца весом более 300 кг выбросило на побережье под Калининградом

Под Калининградом на побережье выбросило тунца весом более 300 кг

На побережье Балтики под Калининградом выбросило тунца, который весит более 300 кг. Об этом со ссылкой на руководителя Центра обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Алексея Герасименко сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Герасименко рассказал, что рыбу на берегу обнаружили спасатели, заступившие на утреннюю смену. Тунца решили взвесить, но весы зашкалило — они рассчитаны на 300 кг, а масса особи оказалась больше.

«Я не ученый, но, может, какой-то сбой в экосистеме произошел, зашел косяк сюда. Но вот такой факт», — рассказал Герасименко, передает агентство.

Рыбу проанализировали и заключили, что она свежая и пригодна к пище. Вскоре на нее выдадут документы.

До этого нижегородка нашла в лесу уникальный фиолетовый гриб. Она показала фото редкого паутинника. Отмечается, что он съедобен, но собирать его нельзя — гриб занесен в Красную книгу России.

Ранее российские врачи выходили младенца с весом 740 граммов.

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