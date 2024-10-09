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Гигантский сом 15 минут катал рыбака по Волге, пока не устал

В Волгоградской области гигантский сом 15 минут катал рыбака по Волге

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Depositphotos

В Волгоградской области сом весом в 30 килограммов 15 минут катал мужчину по Волге. Об этом сообщает V1.ru.

По информации издания, мужчина отправился на рыбалку в Камышинском районе и в какой-то момент ему на крючок попался гигантский сом. Рыба около 15 минут катала его на лодке по Волге, но затем устала и сдалась.

Мужчина вытащил улов на сушу и установил, что рыба весит более 30 килограммов. Он рассказал, что это его первый трофейный сом в текущем сезоне.

«Ловил с лодки с помощью квока, насаживал ракушку-перловицу весом полкило, мидии местные. На такую только сом и клюнет», — рассказал рыбак, передает V1.ru.

Ранее тунца весом более 300 кг выбросило на побережье под Калининградом.

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