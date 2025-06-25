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СМИ сообщают о сильном пожаре в промзоне в Нижегородской области

В Дзержинске произошел пожар в промзоне

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на территории промзоны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По его данным, горят емкости с химикатами на территории завода «Заря». СМИ сообщают, что огонь распространился на площадь 500 квадратных метров. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

Официальных комментариев от МЧС на момент публикации нет.

19 июня пожар начался в одном из цехов предприятия «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Позже глава Калининского района Михаил Асташкевич сообщил, что до прибытия спасателей с места эвакуировалось 15 человек. Возможной причиной возгорания назвали проведение ремонтных работ.

16 июня сообщалось, что в Алтайском крае бывшего работника маслозавода обвинили в попытке поджога на предприятии. Изначально причиной возгорания было названо короткое замыкание, однако позже директор предприятия, просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидел на записи мужчину, устроившего пожар.

Им оказался Александр Р., уволенный за кражу 11 тонн масла. После пожара производство было выведено из строя, общий ущерб составил 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.

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