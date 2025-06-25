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В Якутии в парке перевернулся детский аттракцион

В Якутском городском парке перевернулся детский аттракцион «Веселые горки»
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reverseykt/Telegram

В Якутском городском парке культуры и отдыха перевернулся детский аттракцион «Веселые горки». Об этом сообщил официальный Telegram-канал окружной администрации.

Инцидент произошел 25 июня. Сообщается, что детский поезд сошел с рельсов, когда на аттракционе находилось семь взрослых и восемь детей.

В результате падения пострадавших нет. Местные отмечают, что на этом аттракционе уже случались происшествия. В 2019 году на нем опрокинулось одно из сидений. В объяснительной записке тогда объяснили это тем, что оператор перед запуском якобы не зафиксировал его болтами.

«Веселые горки» принадлежат компании «Туймаада Парк», техническое обследование аттракциона было запланировано в июле.

Прокуратура города уже организовала проверку по факту инцидента. В ведомстве заявили, что по результатам проверки при наличии оснований в отношении виновных будут приняты меры.

10 июня в Башкирии катание девушки на аттракционе — зиплайне, где человек спускается с высоты по канатному тросу, — едва не закончилось трагедией. Во время спуска механизм сломался сразу в нескольких местах, и отдыхавшая получила серьезные травмы.

Ранее в парке развлечений «Остров мечты» произошло второе за день ЧП.

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