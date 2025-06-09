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В парке развлечений «Остров мечты» произошло второе за день ЧП

Mash: мальчик получил травмы, упав с высоты в парке «Остров мечты» в Москве
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Мальчик упал с высоты около трех-четырех метров в парке развлечений «Остров мечты» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 9 июня. По данным издания, ребенок забрался на декоративную конструкцию и не смог удержаться. В результате он упал прямо на спину. По предварительной информации, у мальчика диагностировали перелом копчика, травмы головы и колена. Его госпитализировали.

Это второе за день ЧП в парке «Остров мечты». До этого люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» на высоте около 10 метров. По данным Telegram-канала «360 ЧП», спуститься на землю не могли 17 человек, в числе которых было пятеро детей.

Спустя час посетителей парка спасли. На место происшествия вызвали специалистов, после чего аттракцион продолжил работу. В пресс-службе парка сообщили, что во время работы «Воздушного поезда» произошла техническая остановка.

Ранее мужчина застрял на аттракционе на час из-за поломки и стал инвалидом.

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