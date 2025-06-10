В Башкирии девушка сорвалась с аттракциона и попала на видео

Под Уфой девушка сорвалась с аттракциона и получила серьезные травмы

В Башкирии катание девушки на аттракционе — зиплайне, где человек спускается с высоты по канатному тросу, — едва не закончилось трагедией. Во время спуска механизм сломался сразу в нескольких местах, и отдыхавшая получила серьезные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан | Уфа».

Инцидент произошел на аттракционе в Акбердино, под Уфой. По словам пострадавшей, трос оказался перетертым, отказали тормозная и страховочные системы.

На кадрах опубликованного каналом видео девушка съезжает по тросу, но в конце не тормозит автоматически, а с разгону врезается в металлическую конструкцию. Девушка рассказала, что она получила серьезные травмы, в том числе закрытый перелом поперечного отростка со смещением (позвоночника) и глубокую рану локтевого сустава.

После случившегося пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Петербурге девушка лишилась пальца на аттракционе в аквапарке.