Стала известна дата основного слушания по делу о разливе мазута в Черном море

Суд назначил слушание по иску Росприроднадзора к «Волгатранснефти» на 23 июля

Арбитражный суд Краснодарского края во время предварительного заседания удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о привлечении Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица к гражданскому спору о возмещении ущерба с владельцем и собственником «Волгонефть-212», дело планируют рассмотреть по существу 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Назначить судебное разбирательство по делу на 23 июля», — заявил судья.

Помимо этого, в ходе заседания ответчику — «Кама шиппинг» — было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе слушания на более поздний срок.

До этого руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что служба не видит со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, желания компенсировать весь нанесенный экологии ущерб.

По словам специалиста, иски к владельцам танкеров уже приняты к производству. Суд назначил даты первых заседаний, которые состоятся в Краснодаре.

Всего представители Росприроднадзора подали иски с требованием возместить причиненный экологии ущерб на общую сумму 84,9 млрд рублей.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута.

Ранее в Керченском проливе завершили один из этапов утилизации танкеров.