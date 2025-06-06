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В Керченском проливе завершили один из этапов утилизации танкеров

Кабмин: завершены инженерные изыскания в Керченском проливе после ЧП с танкерами
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Оперативный штаб - Краснодарский край

Специалисты завершили инженерные изыскания в зоне крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

По ее данным, начались работы по сборке металлоконструкций для трех коффердамов (защитных сооружений для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров), а также по срезке элементов кормовой части «Волгонефть-212».

«Продолжается установка свай вокруг затонувших фрагментов танкеров», — отмечается в сообщении.

Также водолазы продолжают работы по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка.

В кабмине добавили, что работы идут в соответствии с графиком.

Сегодня руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что служба не видит со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, желания компенсировать весь нанесенный экологии ущерб. По словам специалиста, иски к владельцам танкеров уже приняты к производству. Суд назначил даты первых заседаний, которые состоятся в Краснодаре.

Всего представители Росприроднадзора подали иски с требованием возместить причиненный экологии ущерб на общую сумму 84,9 млрд рублей.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута. Впоследствии мазут начало выносить на пляжи в Краснодарском крае и ряде других регионов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. Глава государства со ссылкой на правоохранителей заявил, что капитаны судов нарушили правила, решив не уходить в укрытия на фоне ухудшения погоды.

Ранее в Краснодарском крае определили опасные для купания зоны после крушения танкеров.

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