В Барнауле бывший работник пытался сжечь маслозавод

В Алтайском крае бывшего работника маслозавода, подозреваемого в краже продукции, обвинили в попытке поджога на предприятии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в середине мая, на территории маслозавода по улице Тракторной начался пожар. Изначально причиной возгорания было названо короткое замыкание .

Позднее директор предприятия, просматривая записи с камер видеонаблюдения, увидел на записи мужчину, который устроил поджог. Злоумышленник проник в помещение, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и устроил пожар. Руководство маслозавода обвиняет в попытке поджога бывшего сотрудника.

37-летний Александр Р. был уволен за кражу 11 тонн масла. По словам директора завода, бывший сотрудник неоднократно угрожал ему поджогом, подозреваемый отвергает все обвинения. После пожара производство выведено из строя, общий ущерб составил 3 млн рублей.

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