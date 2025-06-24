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Стало известно, какой срок может получить бросивший ребенка на пол в Шереметьево белорус

Юрист Хаминский: белорусу, напавший на ребенка в Шереметьево, грозит срок
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Ирина Волк/Telegram

Белоруса, которого подозревают в нападении на ребенка в Москве, могут отправить на пожизненное заключение. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Как рассказал юрист, соответствующие действия должны квалифицировать как попытку избавиться от малолетнего. В рамках закона за это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево. 31-летний мужчина с силой ударил двухлетнего мальчика о пол, пока родителей не было рядом. Когда старшие члены семьи подбежали, он сел на пол, немного прополз и поднялся.

В результате ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа. Сейчас он находится в коме.

Подозреваемого тем временем задержали. Известно, что он белорус, при нем нашли каннабис. В Россию иностранец прибыл из Каира.

Ранее на Урале незнакомец напал на 12-летнего школьника на детской площадке после конфликта с ним.

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