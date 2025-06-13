В Финляндии заподозрили офицеров танкера Eagle S в повреждении кабеля в Балтийском море

Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что завершило расследование повреждения кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, бюро подозревает старших офицеров нефтяного танкера Eagle S в преступном причинении вреда и вмешательстве в телекоммуникации.

30 мая сообщалось, что полиция Финляндии передала материалы предварительного расследования заместителю генпрокурора. В свою очередь замгенпрокурора Юкка Раппе рассказал, что генпрокуратура получила материалы следствия.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя в декабре прошлого года. Финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля и четырех подводных кабелей связи.

Тогда же таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявила о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и позволила пяти членам экипажа покинуть страну.

Ранее глава МИД Польши заявил об «анархии» в Балтийском море.