Жительница Махачкалы пострадала при падении лифта в шахту

Женщина с детьми и мужчина находились в лифте, который упал 13-го этажа в многоквартирном доме Махачкалы, медики оказали женщине помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Остальные пассажиры лифта не пострадали. Инцидент произошел в доме по улице Гапцахская, 15 а.

«Организована процессуальная проверка», — отмечается в сообщении.

В марте в городе Мурино Ленинградской области лифт сорвался с 18-го этажа, кабина с пассажирами пролетела три этажа и остановилась. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шувалова. После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели и их смяло. Пролетев три этажа, лифт остановился — сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали.

В феврале в Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Инцидент произошел в жилом доме на Дуванском бульваре. Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое «садитесь», после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа. Пассажирки лифта в результате случившегося не пострадали.

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.