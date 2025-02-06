Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лифт с тремя девушками рухнул в российском городе

В Уфе рухнул лифт с тремя девушками внутри
close
Телеграм-канал Mash Batash

В Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в доме на Дуванском бульваре. Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое «садитесь», после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа.

Сообщается, что пассажирки лифта в результате случившегося не пострадали. Информации о причинах падения подъемника не поступало.

До этого в Ленинградской области 60-летний рабочий упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы. Это произошло из-за смещения лифтового деревянного настила. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также изъяли техническую документацию. По факту случившегося организовали доследственную проверку.

Ранее в Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами