Лифт с тремя девушками рухнул в российском городе

В Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в доме на Дуванском бульваре. Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое «садитесь», после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа.

Сообщается, что пассажирки лифта в результате случившегося не пострадали. Информации о причинах падения подъемника не поступало.

До этого в Ленинградской области 60-летний рабочий упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы. Это произошло из-за смещения лифтового деревянного настила. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также изъяли техническую документацию. По факту случившегося организовали доследственную проверку.

Ранее в Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка.