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Россиянин ударил пасынка, заступившего за мать во время ссоры, и поплатился

В Башкирии мужчину осудили за нападение на пасынка, заступившегося за мать
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Depositphotos

В Башкирии пьяный мужчина напал на 12-летнего пасынка, заступившегося за мать, и поплатился. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре 2024 года — мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой ударил ее 12-летнего сына, который пытался заступиться за мать. При этом нападавший ранее уже имел судимость.

Теперь по решению суда мужчина должен выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина был осужден по уголовной статье о нанесении побоев лицом, имеющим судимость, и приговорен к девяти месяцам ограничения свободы.

До этого петербуржец ударил сына-подростка и отправил его в больницу с травмами головы. Медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой половины лица.

Ранее в Якутии отец жестоко избил сына за пропущенный урок.

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