В администрации главы Дагестана прокомментировали задержание госсекретаря Магомедова

Власти Дагестана заявили, что взаимодействуют с силовиками по делу Магомедова

Власти республики Дагестан находятся в тесном взаимодействии с правоохранителями, проводимая силовиками работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Так в администрации главы региона прокомментировали информацию о задержании госсекретаря Магомеда-Султана Магомедова, сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«‎Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в сообщении.

25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

28 января 2025 года «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол. В махачкалинском «Динамо», комментируя эту новость, отметили возрождение футбола в Дагестане.

Ранее появилось видео с силовиками, приехавшими на обыск, связанный с госсекретарем Дагестана.