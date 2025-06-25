Появилось видео с силовиками, приехавшими на обыск, связанный с госсекретарем Дагестана

Приехавшие на обыск к госсекретарю Дагестана Магомедову силовики попали на видео

Появилось видео с сотрудниками силовых структур, прибывшими на обыск по одному из адресов, возможно связанных с госсекретарем Дагестана Магомедом-Султаном Магомедовым. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На видео попали стоящие у ворот административного здания экипированные в бронежилеты и каски сотрудники силовых структур. Автор видео отметила, что они никого не выпускают из здания.

«Следственные действия проходят одновременно по 50 адресам, имеющим отношение к самому чиновнику и его родственникам», — говорится в посте.

До этого стало известно, что в кабинете госсекретаря в здании администрации главы и правительства республики также идут обыски. В администрации Махачкалы ТАСС рассказали, что оперативные мероприятия проводятся также в структурных подразделениях мэрии города. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.

25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.