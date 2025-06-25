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В РСТ ответили, как конфликт Израиля и Ирана отразится на отдыхе россиян

Турэксперт Горин: конфликт Израиля и Ирана отразится на отдыхе россиян
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт между Израилем и Ираном повлиял на возможности отдыха россиян в других странах. Об этом «Парламентской газете» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, на фоне него в России снизился спрос на Объединенные Арабские Эмираты.

«Страны региона служат крупнейшими транзитными узлами для путешествий в Европу, Латинскую и Центральную Америку, Юго-Восточную Азию и на острова. Часть авиакомпаний, которые летали узкофюзеляжным флотом, скорректировали свою полетную программу.

Это привело к снижению числа предложений, а также росту цен на путешествия. Кроме того, у россиян стало меньше возможностей бюджетно отдохнуть на Мальдивах с пересадкой в Эмиратах, отметил турэксперт.

Исследование OneTwoTrip до этого показало, что многие россияне уже запланировали поездки на бархатный сезон. Особенно в это время вырастет популярность зарубежных поездок – путешествия в другие страны запланировали 49% туристов, что на 14% превышает показатели прошлого года.

Ранее сообщалось, что война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2».

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