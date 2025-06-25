Оперштаб Крыма сообщил о проблемах с интернетом

В Крыму сообщили о перебоях с интернетом из-за обрыва на магистральном кабеле

Оперштаб Крыма сообщил о перебоях с интернетом из-за обрыва на магистральном кабеле. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале, однако позднее его удалили.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из крупных крымских провайдеров, могут наблюдаться перебои со связью или понижение заявленной скорости.

Аварию уже устраняют, однако время завершения работ не уточняется, пишет агентство.

Накануне власти Волгоградской области сообщили, что проблемы с интернетом связаны с мерами обеспечения безопасности и носят временный характер. Представители администрации призвали жителей региона отнестись к ограничениям с пониманием.

До этого правительство Приморского края подтвердило введение периодических отключений мобильного интернета на территории региона в рамках мер безопасности. При этом голосовая связь и SMS остаются полностью доступными для жителей.

В министерстве цифрового развития края уточнили, что проводной интернет, Wi-Fi-соединения и банковский эквайринг не затрагиваются ограничениями.

Ранее россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета.