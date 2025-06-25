Житель Подмосковья предстанет перед судом за переводы денег террористам

Прокуратура Подмосковья направила в суд дело 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в финансировании и организации финансирования международного терроризма. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с июня по июль 2024 года мужчина перевел 37 тысяч рублей на карты, связанные с международной террористической организацией. Кроме того, он вовлек в это своих знакомых, которые с февраля по июнь перевели на его счет почти 95 тысяч рублей. Позже эти деньги были переданы участникам организации через посредника.

Уголовное дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Обвиняемый находится под стражей.

Недавно сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, обвиняемый в оправдании терроризма. По данным следствия, в одной из соцсетей под публикацией пользователя оставил комментарий, где оправдывал терроризм. На комментарий обратили внимание в ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее россиянина приговорили к шести годам колонии за комментарии в интернете.