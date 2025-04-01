Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Ейска оставил комментарий с оправданием терроризма и попал под суд

Жителя Ейска обвиняют в оправдании терроризма в соцсетях
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, обвиняемый в оправдании терроризма. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, житель Ейска в одной из соцсетей под публикацией пользователя оставил комментарий, где оправдывал терроризм.

«Данный комментарий был доступен для публичного просмотра, ознакомления и копирования неограниченному кругу лиц», – сообщается в публикации.

На комментарий обратили внимание в ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигуранту уже предъявили обвинения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого жительница Чечни стала фигуранткой уголовного дела по статье о финансировании терроризма. По версии следствия, женщина получила в банке перевод, после чего деньги отдала участнице международной террористической организации. Жительницу Чечни осудили на шесть лет.

Ранее в Калужской области задержали местного жителя за призывы к терроризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами