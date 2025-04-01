Житель Ейска оставил комментарий с оправданием терроризма и попал под суд

Жителя Ейска обвиняют в оправдании терроризма в соцсетях

В Краснодарском крае перед судом предстанет 47-летний мужчина, обвиняемый в оправдании терроризма. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, житель Ейска в одной из соцсетей под публикацией пользователя оставил комментарий, где оправдывал терроризм.

«Данный комментарий был доступен для публичного просмотра, ознакомления и копирования неограниченному кругу лиц», – сообщается в публикации.

На комментарий обратили внимание в ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигуранту уже предъявили обвинения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого жительница Чечни стала фигуранткой уголовного дела по статье о финансировании терроризма. По версии следствия, женщина получила в банке перевод, после чего деньги отдала участнице международной террористической организации. Жительницу Чечни осудили на шесть лет.

Ранее в Калужской области задержали местного жителя за призывы к терроризму.