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СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве главы тульского колледжа и адвоката

СК: задержанный по делу об убийстве директора колледжа и адвоката признал вину
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СУ СК РФ по Тульской области

Следственный комитет (СК) по Тульской области предъявил обвинение предпринимателю, задержанному по делу об убийстве директора местного колледжа олимпийского резерва и его адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе кропотливой работы следствия и оперативников уголовного розыска были получены достаточные доказательства, подтверждающие причастность предпринимателя из города Новомосковска к убийству двух местных жителей», — говорится в сообщении.

Дело проходит по по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек). В управлении СК подчеркнули, что в ходе допроса фигурант полностью признал свою вину и рассказал детали совершенного преступления.

Следователи продолжают работу над сбором и закреплением доказательной базы по его причастности, мужчине хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 23 июня в Тульской области прохожие обнаружили в автомобиле, стоящем на дороге, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Застреленными оказались директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат. Силовики задержали подозреваемого. Выяснилось, что он занял у своих жертв несколько миллионов рублей, но решил не возвращать долг и расстрелял кредиторов. Подробности резонансного убийства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее внук, вернувшийся с СВО, зарезал бабушку и деда в Башкирии.

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