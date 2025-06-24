«Расстрелял кредиторов». Под Тулой задержали убийцу директора колледжа и адвоката

Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката под Тулой

Утром 23 июня в Тульской области прохожие обнаружили в автомобиле, стоящем на дороге, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Застреленными оказались директор колледжа олимпийского резерва и его адвокат. Силовики задержали подозреваемого. Выяснилось, что он занял у своих жертв несколько миллионов рублей, но решил не возвращать долг и расстрелял кредиторов. Подробности резонансного убийства — в материале «Газеты.Ru».

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и адвоката местной адвокатской коллегии Евгения Аксенова в Тульской области, дал признательные показания, сообщил Telegram-канал SHOT.

Личность злоумышленника удалось установить следователям и сотрудникам регионального управления МВД. Мужчину доставили в следственный отдел, где с ним проводятся процессуальные действия, отметили в региональном управлении Следственного комитета.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемым является житель Новомосковска 1982 года рождения. Имя злоумышленника раскрыл Telegram-канал 112: задержанного зовут Максим Корюнов, он является директором ООО «Атлант».

«Занимается всем подряд — лесом, розничной торговлей, такси, грузоперевозками, клинингом и еще кучей направлений», — говорится в публикации канала.

Сейчас следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела об убийстве двух человек (пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ), контролирует руководитель регионального управления СК Владимир Усов.

«Обнаружили еще живыми»

Утром 23 июня в поселке Майском Узловского района прохожие увидели два тела в автомобиле Kia Rio, припаркованном на дороге. Вскоре выяснилось, что в машине находились директор местного колледжа олимпийского резерва Архипов и его адвокат Аксенов.

По версии следствия, в тот день бизнесмен из Новомосковска предложил своим жертвам доехать до Майского — якобы чтобы вернуть долг в несколько миллионов рублей. Не собираясь отдавать деньги, он, сидя на заднем сиденье автомобиля, выстрелил в голову адвоката и директора колледжа, после чего сбежал .

«Несмотря на то, что их обнаружили еще живыми, медики оказались бессильны — пострадавшие скончались до приезда скорой помощи», — сообщил SHOT.

В Тульской области застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра... 24 июня 08:22

По данным Telegram-канала Baza, перед убийством Архипов вместе с Аксеновым «участвовали в разборке по поводу долгов» и «давали деньги под процент».

«[23 июня] они должны были встретиться с очередными должниками в районе поселка Майский. Вероятно, во время встречи возникла ссора, в ходе которой Архипова и Аксенова застрелили», — отметил канал.

Telegram-канал 112 уточнил, что злоумышленник занял у Архипова и Аксенова «серьезную сумму» денег, но отдавать не захотел и «просто расстрелял своих кредиторов». Baza добавила, что Архипов и Аксенов «звали с собой в бизнес и на разборку еще одного человека, но он отказался от участия».

При этом накануне Mash писал, что основной версией нападения считалось заказное убийство, и киллер специально выбрал безлюдное место, где не было камер видеонаблюдения.

Что известно об убитых

Александр Архипов родился в городе Бутурлиновке Воронежской области 14 апреля 1986 года — ему было 39 лет. В детстве он переехал в тульский город Новомосковск. В 2017-м Архипов возглавил Тульский колледж олимпийского резерва, в 2023-м стал депутатом Собрания депутатов города Новомосковска и возглавил комиссию по социальной политике, молодежи, спорту и туризму.

В политическом рейтинге депутатов Новомосковска в 2024 году он занял 17-е место. При этом годом ранее Архипов находился на 25-й строчке, пишет информационное агентство «За Новомосковск».

В 2024 году он окончил с отличием магистратуру по педагогике, участвовал в организации и судействе этапа соревнований по плаванию на I Международных довузовских играх CISM, которые состоялись в Туле прошлым летом.

Кроме того, Архипов активно работал над улучшением взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением, а также участвовал в социальных проектах, в частности, во Всероссийской акции «Елка желаний». В последнем проекте Архипов примерил на себя роль Деда Мороза и исполнил желание 15-летнего подростка, подарив ему баскетбольный мяч .

За день до убийства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат опубликовал пост, посвященный Дню памяти и скорби.

О юристе Евгении Аксенове известно не так много. Он работал адвокатом в тульской коллегии «Юстиниан», его имя указано в официальном реестре адвокатов Тульской области. SHOT выяснил, что ранее Аксенов был следователем.

По данным Telegram-канала 112, Архипов и Аксенов не были судимы и не попадали в поле зрения правоохранительных органов. По словам их знакомых, оба вели обычную и спокойную жизнь.