Внук, вернувшийся с СВО, зарезал бабушку и деда в Башкирии

В Янаульском районе Башкирии убитыми нашли пару пенсионеров, в нападении на пожилых людей подозревают их внука, недавно вернувшегося с СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

76-летний житель села Месягутово и его 64-летняя супруга перестали выходить на связь с родственниками в начале июня. Один из близких людей приехал проведать их, однако дверь квартиры ему никто не открыл.

На место были вызваны сотрудники полиции. Силовики попали в квартиру через открытое окно и обнаружили семейную пару мертвыми с ножевыми ранениями, исчез автомобиль, принадлежавший убитому сельчанину. Машину объявили в розыск и нашли в Пермском крае.

Главным подозреваемым по делу стал 20-летний внук погибших, проходящий службу на СВО, который приехал к бабушке и деду в отпуск на пять недель. Молодой человек задержан, он признался в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Новосибирской области осудили мужчину, который напал с ножом на своих дедушку и бабушку. Родственники упрекнули внука в аморальном поведении и злоупотреблении спиртными напитками, в ответ мужчина схватился за нож. Сначала он ранил им 70-летнюю женщину, а затем изрезал 72-летнего мужчину. Суд отправил фигуранта за решетку на 9,5 лет.

Ранее на Ставрополье внук забил бабушку сковородкой ради 43 тысяч рублей.