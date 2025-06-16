На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы породы собак, которые поладят с кошками

Pravda.Ru: золотистый ретривер и боксер поладят с кошками
close
Nikaletto/Shutterstock/FOTODOM

Собаки некоторых пород, которые обладают спокойствием, терпимостью и уважением к личному пространству, в том числе золотистый ретривер, хорошо ладят с кошками. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, дружелюбным характером обладают пудель, бишон-фризе и лабрадор ретривер. Эксперты рекомендуют социализировать их с детства. К жизни с другими питомцами адаптированы кавалер кинг чарльз спаниель и боксер. Ветеринары также выделили породу мальтийская болонка.

«Нежная, чувствительная, с уравновешенным характером. Не склонна к доминированию, что делает ее безопасной и приятной соседкой для кошки», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что перед покупкой собаки будущим владельцам важно учесть несколько важных критериев. Так, прежде всего важно изучить особенности желанной породы, потому что некоторые из них могут требовать больше пространства и движения. Кроме того, стоит обратить внимание на характер и уровень шума животных. Для квартиры подойдут более спокойные породы.

Ранее ученые узнали, какие породы собак наиболее склонны к диарее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами