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На Урале два подростка уехали на питбайках и пропали, их ищут уже сутки

В Невьянске двое подростков уехали на питбайках и пропали
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Инцидент Невьянск/VK

В Невьянске Свердловской области пропали два подростка — 17-летний Артем Масленников и 15-летняя Полина Ширкунова. Их ищут уже больше суток, сообщает паблик «Инцидент Невьянск» во «ВКонтакте».

Молодые люди пропали 24 июня. Утром они вдвоем уехали кататься на питбайках, после этого их не видели.

«У Артема черный питбайк и черный шлем с фиолетовыми полосками. Одежда: светлые штаны и коричневая кофта. У Полины белый с оранжевым питбайк и шлем розовый с белым», — говорится в сообщении.

У юноши худощавое телосложение, серо-голубые глаза, короткая стрижка, светло-русая борода, рост 177 сантиметров. Есть татуировки: на предплечье правой руки — собака, а также на голени левой ноги. Пропавшая девушка также отличается худощавым телосложением. У нее голубые глаза и каштановые волосы ниже плеч, рост 170 сантиметров. В день пропажи была одета в темную кофту с белой эмблемой на спине, брюки темного цвета и светлые кроссовки.

Ранее пропавшая нижегородская студентка рассказала, где находилась две недели.

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