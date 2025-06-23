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Пропавшая нижегородская студентка рассказала, где находилась две недели

Пропавшая нижегородская студентка заявила, что ее не похищали

Студентку, которая пропала две недели назад, нашли в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

21-летнюю девушку обнаружили в городе Бронницы. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов она заявила, что ее никто не похищал.

Студентка также заявила, что приехала в Москву в туристических целях. Все две недели она находилась в столице одна. На вопрос о том, зачем она отправила родителям видео с требованием выполнять все, что скажут неизвестные, девушка сказала, что записывала ролик для друга, с которым у них был челлендж.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Девушка пропала 9 июня, спустя несколько дней неизвестные стали угрожать ее отцу. Мошенники требовали два миллиона рублей, и в случае, если он их не заплатит, грозились устранить девушку.

Полицейские выяснили, что в этот день пропавшая вылетела в Москву. Отец предположил, что она стала жертвой мошенников. Сегодня волонтеры сообщили, что девушку нашли.

Ранее священнослужитель похитил школьницу с урока Корана в мечети.

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