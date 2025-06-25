В парламенте Ирана заявили, что ядерная программа страны будет развиваться

Председатель парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф на фоне приостановки сотрудничества республики с МАГАТЭ заявил, что ядерная программа страны будет развиваться более быстрыми темпами. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Мирная ядерная программа Ирана будет развиться более быстрыми темпами», — уточнил Галибаф.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что сообщения ряда американских СМИ о том, что США якобы не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили на несколько месяцев ядерную программу Ирана, — неверны.

Рубио назвал сообщение CNN «ложной историей». По его словам, она не должна распространяться, «потому что не передает точно то, что происходит».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее вице-президент Вэнс выступил против участия США в конфликте с Ираном.