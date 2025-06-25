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Союз потребителей России призвал не распространять «сухой закон» на вино

Глава Союза потребителей РФ Койтов: на вино сухой закон распространять не нужно
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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь крайне опасен для здоровья людей, поэтому меры по ограничению его продажи необходимы. Однако их не нужно распространять на вино – в отношении этого напитка требуются более мягкие решения, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Вино – это отдельная ветвь алкогольного рынка, которая не представляет такой опасности, как крепкие горячительные напитки, убежден эксперт. Он напомнил, что в последние годы в России уделяли большое внимание восстановлению виноделия на государственном уровне, чтобы вернуться на позицию, с которой страна могла конкурировать с мировыми державами-виноделами.

«Это то, что требует не только государственной поддержки, но и представляет один из элементов культуры потребления алкоголя, — подчеркнул Койтов. — Если мы возьмем данные статистики и наблюдений, то мы увидим, что из всего алкоголя крепкий алкоголь является самым губительным и опасным».

Он призвал ранжировать алкоголь по крепости и другим критериям, принимая в отношении различных напитков те или иные ограничительные меры.

Напомним, с похожей инициативой выступал член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович — он также призвал не распространять «сухой закон» на вино. По его словам, ограничения на продажу спиртных напитков должны затрагивать только водку и прочие крепкие напитки, а при введении тех или иных мер в сфере торговли алкоголем, нужно учитывать разнообразие продуктов, которые по-разному действуют на потребителей.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом сам Свинцов назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее стало известно, что в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».

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