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Властей Вологодской области призвали не распространять «сухой закон» на вино

Специалист Попович: сухой закон в Вологодской области должен обходить вино
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Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на продажу спиртных напитков в Вологодской области должны затрагивать только водку и обходить вино, убежден член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович. Это может снизить уровень напряженности среди граждан и позволит им более лояльно отнестись к усилиям властей по борьбе с алкоголизмом, заявил он НСН.

По мнению эксперта, при введении тех или иных мер в сфере торговли алкоголем, нужно учитывать разнообразие продуктов, которые по-разному действуют на потребителей.

«Если бы в регионе установили запрет на водку, а оставили продажу вина в нормальное время, изменения были бы гораздо более положительные, — уверен Попович. — Прямые запреты всегда вызывают сопротивление. А если бы эти продукты разделили, как они уже давно в голове у людей разделены, могло бы быть иначе».

Такое решение вызвало бы меньше споров в обществе относительно «сухого закона» в регионе. Он назвал неправильным тот факт, что и водку, и вино традиционно называют одним словом, из-за чего региональные власти, по его мнению, допускают ошибку.

Напомним, в начале марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов заявил, что эти меры приносят пользу – по его данным на 18 апреля, из 610 алкомаркетов закрылось сразу 220, на 31% сократилось число правонарушений, а количество ДТП, которые были совершены в алкогольном опьянении, снизилось более чем на 49%.

Ранее стало известно, как жители Вологодской области отреагировали на «сухой закон».

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