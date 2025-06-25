Задержана экс-руководитель МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области. Об этом сообщил СК России.

Возбуждено уголовное дело.

«Фигурантка через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 млн руб. от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка», — отметили в ведомстве.

По месту службы подозреваемой правоохранители провели обыск. Была изъята документация, которая, по словам СК РФ, представляет интерес для следствия. Фигурантку задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Отмечается, что подозреваемая занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области до 11 июня 2025 года.

До этого в Забайкалье за получение взяток задержали двоих руководителей одного из структурных подразделений МЧС.

Ранее СК возбудил новое дело против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова о взятке на сумму 152 млн руб.