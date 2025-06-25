Врач ответила, можно ли определить червивую черешню на этапе покупки

Понять, будет ли черешня червивой, на этапе покупки почти невозможно, потому что развитие гельминтов в ней может произойти уже дома или по дороге домой. Об этом Life рассказала врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина.

По ее словам, основным вредителем является японская плодовая муха Drosophila suzukii. Она может отложить яйца внутрь плодов, при теплой погоде личинки развиваются в течение суток.

«Самый главный контроль за этими вредителями — это применение различных методов, включая соблюдение санитарных норм хранения и транспортировки, использование ловушек и, при необходимости, применение пестицидов. Тем не менее есть все-таки несколько рекомендаций, которые могут помочь вам минимизировать риск покупки некачественного продукта», — отметила Мухина.

Чтобы обезопасить себя, врач посоветовала выбирать только упругие и гладкие ягоды без повреждений, здоровая черешня должна обладать сладким ароматом.

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова до этого рассказала «Газете.Ru», что ягоды требуют бережного ухода: при нарушении условий содержания они быстро теряют вкус и витамины. В гипермаркетах ягоды хранятся при оптимальной температуре от минус одного до плюс одного градуса и относительной влажности воздуха 90–95%. При соблюдении простых правил их можно уберечь свежими и дома, но нужно учитывать, что хранятся ягоды после сбора в среднем от 5 до 7 дней, при этом влажность остается ключевым фактором.

Ранее врач ответила, сколько черешни можно есть в день.