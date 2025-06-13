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Сколько черешни можно есть в день, рассказал врач

Врач Тарасова: в день здоровый человек может съедать 200 гр черешни

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Взрослый человек может съедать 200 гр черешни в день, а при синдроме раздраженного кишечника, сахарном диабете лучше уменьшить порцию до 150 гр. При обострении панкреатита от этой ягоды лучше отказаться вовсе, – рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Черешня содержит клетчатку (1,6 г на 100 г), которая стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры, а также поддерживает рост полезных бактерий, оказывая пробиотический эффект. Ягода также защищает желудок: антоцианы (пигменты черешни) уменьшают воспаление слизистой, а низкая кислотность ягоды безопасна даже при гастрите, в отличие от вишни. Более того, черешня помогает печени: хлорогеновая кислота в составе снижает окислительный стресс и поддерживает детоксикацию», – добавила врач.

Именно за счет этих свойств, по словам доктора, в пищу черешню можно употреблять для профилактики обострений ЖКТ, ведь она не вызывает вздутия (в умеренных количествах) и гипоаллергенна.

«Человек может съедать до 200 гр черешни в день. Однако, при некоторых заболеваниях нужно соблюдать меры предосторожности. Например, при сахарном диабете: ограничить количество ягоды до 1 порции (150 г), так как ГИ = 25. В период обострения панкреатита необходимо воздержаться (высокое содержание клетчатки). Есть черешню рекомендуется отдельно от основного приема пищи (за 30 мин до или через полтора часа после), чтобы избежать диспептических явлений», – заключила Тарасова.

Ранее судмедэксперт рассказал, что в одной дозе снюса содержится до 200 сигарет.

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