Минздрав разработал дресс-код для врачей

Министерство здравоохранения РФ призвало медработников отказаться от распущенных волос, яркого макияжа и длинного маникюра. Об этом пишет портал »Медвестник» со ссылкой на документ.

В требованиях к внешнему виду медицинского сотрудника рекомендуют соблюдать следующие правила: естественный макияж, отказ от яркой косметики, чистые волосы, уложенные в аккуратную прическу (распущенные волосы недопустимы), короткие ногти, допускается покрытие лаком нейтральных тонов. Ничего в облике медицинского работника не должно вызывать у пациента «негативной реакции и отторжения», отметили в министерстве.

Также медперсоналу рекомендуется не носить крупные украшения, а врачам — снимать любые кольца, даже обручальные.

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