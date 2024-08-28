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Минздрав разработал дресс-код для врачей

Минздрав призвал медработников отказаться от распущенных волос и яркого макияжа

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Минздрав России

Министерство здравоохранения РФ призвало медработников отказаться от распущенных волос, яркого макияжа и длинного маникюра. Об этом пишет портал »Медвестник» со ссылкой на документ.

В требованиях к внешнему виду медицинского сотрудника рекомендуют соблюдать следующие правила: естественный макияж, отказ от яркой косметики, чистые волосы, уложенные в аккуратную прическу (распущенные волосы недопустимы), короткие ногти, допускается покрытие лаком нейтральных тонов. Ничего в облике медицинского работника не должно вызывать у пациента «негативной реакции и отторжения», отметили в министерстве.

Также медперсоналу рекомендуется не носить крупные украшения, а врачам — снимать любые кольца, даже обручальные.

До этого в Минкульте одобрили идею о дресс-коде для артистов на концертах.

Ранее в Минздраве раскрыли детали нового нацпроекта.

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