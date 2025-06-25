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Россиянам объяснили, как правильно собирать и хранить клубнику

Агроном Воробьев: клубнику важно хранить немытой вплоть до употребления
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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

В России наступил сезон сбора клубники. Есть несколько основных видов этой ягоды, в зависимости от чего собирают ее на различных территориях, в том числе в лесу, отметил агроном и биолог Михаил Воробьев. В беседе с 360.ru он предупредил, что после сбора ягоды важно хранить немытыми до того момента, пока человек не решит употребить их в пищу или что-то из них приготовить.

По словам агронома, земляника делится на лесную, садовую, зеленую (полуница или луговая), альпийскую и мускатную. Последнюю и называют клубникой, пояснил специалист.

«Это двудомное растение, то есть на одном экземпляре образуются только мужские цветы, так называемые пустоцветы, а на другом исключительно женские. Если они растут порознь, то никакого урожая не будет», — добавил эксперт.

Он призвал собирать только упругие, но не твердые ягоды, с белыми кончиками, но без зеленых и белых вкраплений. Причем урожай важно мыть не сразу, а только перед употреблением, так как если после мытья человек планирует еще хранить ягоды или куда-то перевозить, то сделать этого не сможет – на них быстро образуется плесень.

«Хранить клубнику нужно немытой до употребления. Лучше в прохладном месте, например в холодильнике», — добавил Воробьев.

По его словам, по этой же причине не стоит собирать ягоды сразу после дождя, а если все-таки они намокли, то нужно разложить их в прохладном и проветриваемом месте для просушки. Перед тем, как убирать их на хранение, важно отделить плодоножки от ягод, очистить их от травы и выбросить все гнилые плоды. Хранить клубнику в теплом месте или на солнце нельзя – так она быстро испортится, заключил агроном.

До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева рассказала, что визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты. Сысоева призвала обращать внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Это также может быть признаком содержания нитратов. Натуральная клубника также не окрашивает воду, если положить в нее отрезанный кусочек ягоды.

Ранее россиянам рассказали, как проверить клубнику на наличие красителей.

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