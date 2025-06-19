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Россиянам рассказали, как проверить клубнику на наличие красителей

Врач Королева: клубника без красителей должна оставлять след на салфетке
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» объяснила, как проверить клубнику на наличие красителей. По ее словам, ягоду необходимо разделить по полам и приложить салфетку к обеим половинкам.

«Если салфетка окрашивается в ярко-розовый цвет, то ягода качественная, созданная природой, созревшая до необходимости. А если ягода не окрашивает салфетку, то, значит, в составе имеется краситель. Вероятно, он используется, чтобы придать ягоде товарный вид», — объяснила специалист.

Она также посоветовала внимательно осмотреть ягоду: она должна быть упругой и целостной.

Диетолог подчеркнула, что клубника является очень полезной ягодой, обладающей большим количеством важных микроэлементов, которые воздействуют на органы зрения, когнитивные функции, поддерживают реологию крови, а также целостность, прочность и эластичность сосудистой стенки. Кроме того, они укрепляют иммунитет, обеспечивают профилактику онкопротекции и борются со старением организма в целом.

Ранее врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику.

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