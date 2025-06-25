Для российских мужчин призвали организовать курсы «Отцовский контроль»

В России необходимо организовать обучающие курсы для молодых пап под названием «Отцовский контроль». Это сделает людей грамотными в семейно-правовой сфере и научит их нести ответственность, объяснил 360.ru председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.

В России сегодня растет запрос на увеличение значимости роли отца в семье — об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Уточняется, что 44% россиян считают, что отец должен принимать участие в воспитании наравне с матерью и играть ключевую роль в развитии личности детей и их познании мира.

В то же время авторы инициативы о курсах для отцов отмечают, что преступность малолетних берет начало из семейных конфликтов или связана с отсутствием одного из родителей. К такому выводу они пришли в ходе сотрудничества с СИЗО для несовершеннолетних, а также воспитательными колониями и детскими домами, пояснил Курбаков.

«Детям очень необходим мужчина в воспитании, в образовании», — подчеркнул он.

По его словам, часто к движению «Отцы рядом» обращаются за помощью одинокие родители или семейные пары, которые просто не знают, как нужно вести себя с детьми. Многие вопросы активисты решают в рамках проекта «Отцовский контроль» совместно с МВД, с органами прокуратуры, опеки, с комиссией по делам несовершеннолетних. Чтобы масштабировать эту работу, они предлагают подключить к ней администрацию президента, Госдуму, «Росмолодежь», организовав для отцов курсы.

Этот проект поможет сделать людей более грамотными в семейно-правовой сфере, научит их нести ответственность, а также снизит количество разводов, убежден Курбаков.

Ранее в Госдуме предложили ввести три льготы для многодетных отцов в РФ.