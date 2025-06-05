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В Госдуме предложили ввести три льготы для многодетных отцов в РФ

Депутат Антропенко: для многодетных мужчин надо установить звание «Отец-герой»
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Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Для многодетных мужчин в России необходимо ввести звание «Отец-герой». Таким мнением поделился депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с ТАСС.

Кроме того, парламентарий предложил ввести две другие льготы для многодетных отцов в РФ. В их числе установление плоской шкалы налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ), а также досрочный выход на пенсию. Согласно действующему законодательству, многодетные матери в России имеют право выйти на пенсию раньше срока, тем временем мужчины такой привилегии лишены.

Антропенко считает, что это стало бы действенными мерами поддержки россиян, у которых несколько детей.

До этого президент России Владимир Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов. Он отметил, что этот вопрос давно стоит на повестке и надо довести его до конца.

В ответ на это вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила главе государства, что законопроект о начислении стажа за большее количество детей уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее Путин заявил, что семейные ценности непреложны для РФ, кто бы в мире ни пытался их оспорить.

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