Дачникам рассказали, какие болезни угрожают растениям в июле

Дачники могут лишиться урожая в июле из-за пероноспороза и фитофторы, с ними сталкиваются порядка 90% садоводов. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, заболевания растений чаще всего возникают после холодов и обилия осадков. Пероноспороз обычно можно встретить на огурцах, а также на кабачках и патиссонах, он характеризуется тем, что их листья становятся желтыми или коричневыми, а потом высыхают и осыпаются. На фоне этого у растения прекращается плодоношение.

На ранних стадиях их можно вылечить с помощью препаратов, которые продаются в специализированных магазинах.

«При фитофторе на растениях появляются коричневые пятна. Сначала ими покрываются листья, а затем и плодовые завязи. Чаще всего от этого заболевания страдают томаты, перцы, баклажаны и картошка. Вылечить фитофтору нереально, но можно прибегнуть к профилактике, для которой лучше тоже использовать профессиональные препараты», — заключила Воронова.

Агроном Олег Исполатов до этого говорил, что дачникам стоит провести летнюю обрезку винограда, чтобы получить крупные грозди и сладкие плоды. По его словам, для каждого сезона в уходе винограда важны разные способы обрезки.

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