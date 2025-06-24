«Дачники сильно рискуют»: врач объяснил, как не подхватить гельминтов

В ХМАО врачи спасли 47-летнего мужчину с личинками ленточных червей в сердце. Это крайне опасное хроническое заболевание называется эхинококкоз – в 30% случаев оно приводит к летальному исходу. Подхватить его можно самыми разными способами, но больше всех рискуют дачники, предупредил в беседе с 360.ru врач-педиатр Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

По словам специалиста, вызывают эхинококкоз именно личинки паразитов, которых можно подхватить через воду, почву, непрожаренное мясо козы, коровы и так далее.

«Попадает личинка в организм, в такой капсуле, под действием желудочно-кишечного сока, который есть, капсула растворяется, образуется взрослая особь, она живет в кишечнике», — пояснил Бережанский.

Если в организм попала личинка без капсулы, то она быстро «пробурит» стенку кишечника, а затем попадет в кровоток и разносится по организму. Таким способом паразит может застрять в печени, легких, сердце и даже в мозге. Там личинка образует вокруг себя капсулу, растущую на 1-2 см в год. По этой причине сначала болезнь себя не проявляет, а симптомы появляются лишь когда она вырастет до определенного размера. В пример врач привел случай с ребенком, в мозге которого капсула выросла до 12 см.

Среди первых симптомов врач назвал постоянную температуру 37-37,2 градуса, утомляемость, слабость, тошноту, вегетососудистые изменения.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать основные правила гигиены – особенно, если речь идет о дачнике, работающем с удобрениями. В компосте, по словам специалиста, живет много гельминтов, поэтому важно тщательно мыть и обрабатывать руки. Также следует мыть овощи и фрукты, даже если они выращены на собственном огороде, и максимально осторожно относиться к мясу, хорошенько его прожаривая. Воду пить необходимо строго чистую, кипяченую, нельзя набирать ее в источниках и водоемах, заключил врач.

Напомним, о спасении мужчины из ХМАО сообщалось 20 июня – кардиохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска провели сложную и уникальную операцию пациенту, у которого в сердце обнаружили кисты с паразитами. Самая большая киста достигала 8 см в диаметре, а другая сдавливала трахею, правый главный бронх и верхнюю полую вену, нарушая дыхание и кровообращение, другие мешали полноценной работе сердца.

Операцию провели в условиях искусственного кровообращения и остановки сердца. Сейчас, по словам медиков, мужчина чувствует себя хорошо. Ему предстоит лечение антипаразитарными препаратами.

Ранее у лечившего семь лет простатит россиянина нашли на железе кисту с паразитами.