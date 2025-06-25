Названы самые популярные у россиян направления для отдыха этим летом

RT: спрос россиян на отдых в Нячанге за год вырос в два раза, в Белеке – в три раза

Большинство россиян на лето текущего года запланировали отдых в своей стране — на российские направления приходится 74% от общего числа заказов. Отдых в турецком Белеке туристы стали бронировать втрое чаще, а интерес к вьетнамскому городу Нячанг вырос в два раза, сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Интересно, что рекорды по посещаемости у отечественных туристов бьет и Кемер — как рассказали газете «Известия» в пресс-службе Fun & Sun, его выбирают около 30% российских туристов, отправляющихся в Анталью. Специалисты объясняют это тем, что там чистая вода, много сосен и есть отели и рестораны на любой вкус.

Из российских городов в два раза чаще россияне в 2025 году бронируют жилье в Севастополе. Кроме того, в десятку наиболее популярных городов попали Барселона (+89%), Ницца (+82%), Смоленск (+81%), Валенсия (+78%), Лоо (+73%), Алма-Ата (+72%) и Владимир (+65%), выяснили аналитики.

Ко многим направлениям, которые пользовались популярностью в прошлом году, интерес, наоборот, упал. Например, за год спрос на жилье в Афинах снизился на 76%, еще на 73% упал интерес к Неаполю. Спрос на отдых в Дохе снизился на 60%, в Ханое — на 59%.

Значительно упал интерес россиян к Варшаве (-58%), Римини (-57%), Куала-Лумпуру (-56%) и Нью-Йорку (-45%).

В числе российских городов, в которые по сравнению с прошлым годом поедет в разы меньше путешественников, аналитики назвали Анапу — интерес к ней у россиян упал на 67%.

Напомним, многие россияне уже продумывают поездки на бархатный сезон. Особенно в это время вырастет популярность зарубежных поездок — путешествия в другие страны запланировали 49% туристов, что на 14% превышает показатели прошлого года. Возглавляет рейтинг самых востребованных у россиян зарубежных стран на сентябрь и октябрь Италия — на нее приходится 17% отельных заказов. По сравнению с прошлым годом спрос на отели в Болонье уже в десять раз превысил прошлогодние показатели.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.