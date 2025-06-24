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Россиянам рассказали, стоит ли налегать на сладкое для активизации работы мозга

Врач Белоусова: для активизации работы мозга нужна глюкоза
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Pexels

Наиболее доступным и естественным источником энергии для нейронов мозга является глюкоза, однако вовсе необязательно во время напряженной умственной работы налегать на сладкое. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, глюкоза поступает в организм в процессе расщепления большинства растительных продуктов, таких как хлеб, крупы, овощи и фрукты.

Специалист призвала не увлекаться кето-диетами (с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров), поскольку ограничение глюкозы в рационе может привести к голоданию мозга.

Также мозгу необходимы витамины группы B, особенно B1, B3 и B6. Они отвечают за работу нервной системы. Эти витамины можно получить из круп, мяса, птицы, а также хлеба с отрубями, добавила Белоусова.

Недавно китайские ученые из Сычуаньского университета определили самые эффективные растительные экстракты для стимуляции работы мозга и поддержания когнитивного здоровья у взрослых.

Экстракт корня Polygala tenuifolia (истод тонколистный) продемонстрировал наилучшие результаты в улучшении общих когнитивных функций, получив 95,9% по шкале SUCRA.

Ранее врач объяснила, о чем может говорить тяга к сладкому и соленому.

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