Несколько беспилотников уничтожили в Воронежской области

Гусев: силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в двух муниципалитетах Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

По словам губернатора, опасность атаки БПЛА в области сохраняется.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадало здание спортивного комплекса в Таганроге.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Согласно информации российского оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.