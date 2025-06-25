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В Таганроге вспыхнуло здание спорткомплекса после падения БПЛА

Слюсарь: украинский дрон повредил здание спорткомплекса «Авангард» в Таганроге
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Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки украинского беспилотника пострадало здание спортивного комплекса в Таганроге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Российские военные отражают нападение, сбив вражеские дроны в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. При этом, отметил врио губернатора, не обошлось без последствий на земле. В Таганроге в результате падения беспилотника загорелась кровля спорткомплекса «Авангард», площадь пожара составляет 30 квадратных метров, разрушена стена. В порту Азова обломки дрона посекли кровлю зернового склада, поблизости загорелся камыш.

Слюсарь подчеркнул, что пострадавших нет. На место выехали специалисты дежурных служб, пожары оперативно потушены.

23 июня Слюсарь сообщил, что на севере Ростовской области в результате атаки дрона произошел пожар на промышленном предприятии. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.

Ранее дроны атаковали частный дом в Ростовской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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