В Совфеде предложили не наказывать медиков за один вид нарушений

В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу во время работы

Член Совета Федерации Наталия Косихина выступила с предложением не наказывать медицинских работников при исполнении в случае нанесения ими вреда имуществу других лиц. Об этом она рассказала в разговоре с РИА Новости.

«Считаю необходимым расширить круг лиц, имеющих право причинять вред имуществу в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении человеческой жизни», — заявила сенатор.

Она отметила, что медработники зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб.

Также Косихина подчеркнула, что в случае принятия такой меры медики смогут «оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек».

19 июня сообщалось, что в России в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров.