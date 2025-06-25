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В Совфеде предложили не наказывать медиков за один вид нарушений

В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу во время работы
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Член Совета Федерации Наталия Косихина выступила с предложением не наказывать медицинских работников при исполнении в случае нанесения ими вреда имуществу других лиц. Об этом она рассказала в разговоре с РИА Новости.

«Считаю необходимым расширить круг лиц, имеющих право причинять вред имуществу в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении человеческой жизни», — заявила сенатор.

Она отметила, что медработники зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб.

Также Косихина подчеркнула, что в случае принятия такой меры медики смогут «оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек».

19 июня сообщалось, что в России в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров.

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