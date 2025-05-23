Юрист рассказал о серьезных негативных последствиях при задолженности по ЖКУ

Задолженность при неоплате счетов за ЖКУ может привести к серьезным негативным последствиям не только финансового, но и правового характера. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени за каждый день просрочки, также они могут обратиться в суд за взысканием долга. После вступления судебного решения в силу возможны арест банковских счетов, удержания из заработной платы, наложение взыскания на имущество.

При существенной просрочке платежей допускается ограничение или полное отключение электро- или водоснабжения.

Кроме того, долги по ЖКУ могут стать препятствием для совершения сделок с недвижимостью и повлиять на кредитную историю.

В апреле общественный деятель, эксперт по ЖКУ Дмитрий Бондарь заявил, что задолженность по оплате можно сократить за счет применения трехлетнего срока давности и исправления очевидных ошибок расчетов.

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