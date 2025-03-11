Россиянам дали пять советов, как сэкономить на оплате коммуналки

Снижение расходов на коммунальные услуги — актуальная задача для многих семей. Про эффективные способы, как можно оптимизировать затраты на ЖКХ, «Газете.Ru» рассказал Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK».

Первый вариант — установите индивидуальные приборы учета.

«Использование индивидуальных счетчиков воды, газа и электроэнергии позволяет платить только за фактически потребленные ресурсы. Это особенно выгодно для тех, кто экономно расходует коммунальные услуги. Установка таких счетчиков способствует значительному снижению платежей», — отметил он.

Второй — перейдите на многотарифные счетчики электроэнергии.

«Данные приборы учитывают разную стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток. Например, ночной тариф значительно ниже дневного. Перенос энергозатратных процессов (стирка, работа посудомоечной машины) на ночное время может существенно сократить расходы. Использование таких счетчиков помогает эффективно управлять потреблением электроэнергии», — подчеркнул эксперт.

Третий — рациональное использование воды.

«Будьте внимательны к деталям: установите аэраторы на смесителях, ремонтируйте протекающую сантехнику, выключайте воду, когда чистите зубы или моете посуду. Простые меры сокращают потребление воды и, соответственно, расходы на оплату. Дополнительно при оплате коммунальных услуг стоит обратить внимание на программы кешбэка. Использование банковских карт с частичным возвратом средств за оплату ЖКХ позволяют вернуть небольшой процент от потраченной суммы. Это также способствует общей экономии», — сказал специалист.

Четвертый — откажитесь от ненужных услуг.

«Внимательно изучите квитанции на оплату ЖКУ. Возможно, вы оплачиваете услуги, которыми не пользуетесь, например, радиоточку или стационарный телефон. Отказ от таких опций снизит ежемесячные платежи. Также проверьте, не начисляется ли вам дополнительная плата за неоказанные услуги или неактивные контракты», — посоветовал он.

Пятый — изучайте бытовую технику перед покупкой.

«Приобретение бытовой техники класса энергоэффективности A и выше способствует снижению потребления электроэнергии. Такие приборы стоят дороже, но их использование приводит к заметной экономии в долгосрочной перспективе. Покупка умных устройств, таких как термостаты или розетки с таймерами, позволяет автоматически регулировать потребление энергии, исключая ненужные расходы», — резюмировал эксперт.

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