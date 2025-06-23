Синоптик предупредил москвичей о похолодании и дождях до конца недели

Синоптик Цыганков: в ночь на вторник в Москве и области похолодает до +7 градусов

Новая рабочая неделя окажется достаточно прохладной для жителей Москвы и Подмосковья. Предстоящая ночь станет самой холодной – температура воздуха упадет до +7 градусов, при этом будут идти дожди, рассказал 360.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

На сегодняшний день москвичам пообещали от +18 до +20 градусов – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. По области ожидается +16…+21 градус, а ночью температура в регионе может упасть до +5 градусов. При этом прогнозируется восточный ветер и ветер переменных направлений со скоростью 2–9 м/с.

Вторник, 24 июля, станет единственным днем на этой неделе, когда температура воздуха повысится – воздух прогреется до +21…+23 градусов, отметил Цыганков. В остальные дни температура воздуха будет на один-два градуса ниже нормы.

Самой холодной станет ночь с понедельника на вторник – прогнозируется от +7 до +9 градусов. В последующие ночи, по словам синоптика, ожидается более теплая погода, воздух будет в среднем прогреваться до +9…+14 градусов.

Вместе с прохладной погодой в столичном регионе сохранятся и дожди – они местами будут идти вплоть до пятницы. Такая погода, по словам синоптика, объясняется тем, что в Центральный федеральный округ прибыл холодный арктический воздух по коридору, который сформировался на севере и северо-востоке 11 июня.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого сообщил, что в течение ближайших дней температура на всей европейской части РФ будет ниже нормы на 2-4°C, а в Черноземье будет даже на 4°C холоднее нормы.

Ранее москвичей предупредили об обвале холода в одну из грядущих ночей.