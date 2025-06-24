На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей

Во Владимирской области мать участника СВО отдала аферистам 10,8 млн рублей
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области мать участника СВО стала жертвой мошенников. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестная представилась 72-летней женщине сотрудницей Центробанка и заявила, что аферисты якобы получили доступ к деньгам пострадавшей и пытались перевести средства с ее счета.

Позже еще один мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, подтвердил попытку перевода средств. Позже матери бойца сообщили, что деньги на счету в банке фальшивые, их нужно отправить на экспертизу. После этого ей якобы должны отправить настоящие деньги.

В результате пострадавшая отправилась в финансовую организацию и сняла со счета 8,6 миллиона рублей.

«На вопрос сотрудников в отделении банка она пояснила, что деньги ей необходимы для приобретения квартиры», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время к женщине приехал неизвестный и забрал всю сумму, вручив бланк, где говорилось об уголовной ответственности за разглашение информации о происходящем.

Позже ее убедили отдать еще 2,2 миллиона рублей.

Ранее москвич лишился 16 млн рублей, пытаясь незаконно купить иностранную валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами