Во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей

Во Владимирской области мать участника СВО стала жертвой мошенников. Об этом сообщает прокуратура региона.
Неизвестная представилась 72-летней женщине сотрудницей Центробанка и заявила, что аферисты якобы получили доступ к деньгам пострадавшей и пытались перевести средства с ее счета.
Позже еще один мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, подтвердил попытку перевода средств. Позже матери бойца сообщили, что деньги на счету в банке фальшивые, их нужно отправить на экспертизу. После этого ей якобы должны отправить настоящие деньги.
В результате пострадавшая отправилась в финансовую организацию и сняла со счета 8,6 миллиона рублей.
«На вопрос сотрудников в отделении банка она пояснила, что деньги ей необходимы для приобретения квартиры», – сообщается в публикации.
Спустя некоторое время к женщине приехал неизвестный и забрал всю сумму, вручив бланк, где говорилось об уголовной ответственности за разглашение информации о происходящем.
Позже ее убедили отдать еще 2,2 миллиона рублей.
Ранее москвич лишился 16 млн рублей, пытаясь незаконно купить иностранную валюту.