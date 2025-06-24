В Днепропетровской области ветер сорвал флаг Украины и унес в неизвестном направлении

В Кривом Роге ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в городе

Ветер сорвал украинский флаг с самого высокого флагштока в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, кадры распространили криворожские паблики.

На днях польский театр имени Юлиуша Словацкого в Кракове убрал флаг Украины с фасада здания из-за полученных угроз. Директор учреждения Кшиштоф Глуховский сообщил, что убрал флаг «с болью и стыдом», но это пришлось сделать для обеспечения безопасности сотрудников и имущества.

В мае донецкий хакер с ником «Джокер ДНР» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал военнослужащим провести «психоперацию» в занятом российскими бойцами Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР): при помощи беспилотников цеплять украинский флаг на домах Дзержинска, чтобы снять красивое видео, доказывающее, что город под контролем Вооруженных сил Украины.

Хакер выразил уверенность, что инициатива Зеленского пойдет России только на пользу: пока дроны ВСУ будут массово летать с флажками, российские операторы БПЛА устроят на них охоту.

Ранее появились кадры срыва флага Украины со здания мэрии в Польше.