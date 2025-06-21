На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Театру в Кракове поступили угрозы из-за флага Украины

Польский театр в Кракове убрал флаг Украины с фасада из-за угроз
close
Global Look Press

Польский театр имени Юлиуша Словацкого убрал флаг Украины с фасада здания из-за полученных угроз. Об этом сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он написал, что ему пришлось убрать украинский флаг «с болью и стыдом», но это пришлось сделать для обеспечения безопасности сотрудников и имущества.

Глуховский добавил, что флаг Украины перенесен внутрь здания и будет размещен рядом с польским флагом. Он также подчеркнул, что театр продолжит помогать украинской стороне.

В мае сообщалось, что руководство Польши решило закрыть генеральное консульство России в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве. В 2024 году в городе произошел пожар, в результате которого здание полностью сгорело. Впоследствии в МИД РФ заявили, что уровень отношений между Россией и Польшей столь низок, что замораживать нечего.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Польши о закрытии генерального консульства РФ в Кракове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами