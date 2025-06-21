Польский театр имени Юлиуша Словацкого убрал флаг Украины с фасада здания из-за полученных угроз. Об этом сообщил директор учреждения Кшиштоф Глуховский в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он написал, что ему пришлось убрать украинский флаг «с болью и стыдом», но это пришлось сделать для обеспечения безопасности сотрудников и имущества.

Глуховский добавил, что флаг Украины перенесен внутрь здания и будет размещен рядом с польским флагом. Он также подчеркнул, что театр продолжит помогать украинской стороне.

В мае сообщалось, что руководство Польши решило закрыть генеральное консульство России в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастны к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве. В 2024 году в городе произошел пожар, в результате которого здание полностью сгорело. Впоследствии в МИД РФ заявили, что уровень отношений между Россией и Польшей столь низок, что замораживать нечего.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Польши о закрытии генерального консульства РФ в Кракове.